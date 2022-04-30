الخطوط الجوية القبرصية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 10:09 مساءً - أ ش أ _ استأنفت الخطوط الجوية القبرصية “Cyprus-Airways”، اليوم السبت، رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد توقف دام 12 عاما.

وذكرت شركة مصر للطيران – في بيان لها اليوم – أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق اسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال السفير القبرصي Mr. Homer A. Mavrommatis ، وبهجت أحمد بهجت مدير شركة نيوستار وكيل خدمات الطيران للخطوط القبرصية في استراحة الدرجة الأولى ورجال الأعمال لشركة ميناء القاهرة الجوي.