انت الان تتابع خبر بعد قفزة كبيرة .. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار في البنوك المصرية .. تعرف على الحد الذي وصل إليه سعر الجنيه في تعاملات اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم في مصر، استقرارا في صباح يوم السبت 30 أبريل/نيسان 2022، وذلك على شاشات البنك المركزي، والبنوك الحكومية والخاصة.

حيث ان البنوك في مصر تدخل في إجازة ابتداء من الأحد 1 مايو وحتى الخميس 5 مايو وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، بجانب الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

سعر الدولار اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه استقرارا متوسط مقابل سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الانخفاض.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، ظل سعر اليورو عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.