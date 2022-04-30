وزير المالية الألماني: برلين ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 09:11 مساءً - روسيا اليوم _ قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إن برلين ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

واعتبر كريستيان ليندنر أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السداد بالروبل، “ابتزاز”.

ونشر الوزير الألماني تغريدة على “تويتر” قال فيها: “أريد أن أخاطب بوتين وأعلن بوضوح: لن نسمح لأحد بابتزازنا! لن ندفع ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى في المستقبل”.

وأضاف: “هناك شيء واحد واضح: نحن نبذل قصارى جهدنا لنصبح مستقلين عن روسيا في أسرع وقت ممكن”.

في وقت سابق، قال زعيم حزب “البديل من أجل ألمانيا”، تينو كروبال، إن ألمانيا يجب أن تدشن خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2” مقابل السماح لها بدفع ثمن الغاز باليورو.

وفي بداية العام الجاري، استوردت ألمانيا ما يقرب من 55% من غازها الطبيعي من روسيا، وحتى الآن، انخفضت هذه الحصة إلى 40%، وتعتبر برلين الغاز المسال القادم من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بدائل محتملة للغاز الطبيعي القادم من روسيا.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في 23 مارس الماضي على أن روسيا ستطالب الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز “للدول غير الصديقة”، وأصدر تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل.

ودخلت القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى “الدول غير الصديقة” حيز التنفيذ في الأول من أبريل، ورفض الاتحاد الأوروبي الدفع بالروبل، لكن المواعيد النهائية بدأت الآن في التقادم، وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقبل شروط موسكو.