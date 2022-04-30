انت الان تتابع خبر توقع حركة سياحية وطيران غير مسبوقة في المملكة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، السبت، أن تكون حركة السياح والطيران "غير مسبوقة" في الأردن خلال العام الحالي، وذلك نتيجة "الطلب الكبير" على المملكة.

وقال عربيات إن "شركة الطيران الجديدة ‘ويز إير‘ إضافة نوعية لحركة الطيران في المملكة. الطيران منخفض التكاليف هو جزء من استراتيجية الهيئة وهو توجه للحكومة لضرورة جلب المزيد من الشركات منخفضة التكاليف إلى الأردن" بحسب المملكة .

وأشار إلى أن "التشغيل الذي حدث لشركة ويز إير على البرنامج ووصول أول طائرة إلى العقبة وكان هذا جزء من اتفاقية بين الهيئة والشركة وهي اتفاقية تسويق على تشغيل 4 وجهات إلى الأردن هذا العام، والعام المقبل ستكون 16 رحلة بين 8 إلى العقبة و8 إلى عمّان وهذه بداية التشغيل".

وتأتي الاتفاقية لـ "تسويق الأردن ومحاولة رفع أعداد الحجوزات على الطائرة" بحسب عربيات.

وقال إن "خط العاصمة الإماراتية مع مدينة العقبة استراتيجي ومهم جدا"، متحدثا عن "دعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لخط الطيران لمدينة العقبة تحديدا، والاتفاقية ثلاثية بين السلطة والهيئة والشركة فيما يتعلق بمطار الملك حسين في العقبة نتيجة إلى ضرورة التشاركية وضرورة وجود خطوط منخفضة التكاليف".

وفي الأردن 3 شركات طيران عاملة "بحسب الاستراتيجية التي وضعناها وبالتالي هذا العام ستكون حركة الطيران وحركة السياح غير مسبوقة وبالتالي نحقق الدخل السياحي وهو 2.9 مليار دينار"، بحسب عربيات. وتابع أن "الأدوات التسويقية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف جزء منه هو حركة الطيران".

وشرح "شركات الطيران لها خطط تشغيلية معينة حسب الموسم وحسب عدد الطائرات ... الأردن وضعت على خارطة السياحة العالمية، وهناك طلب كبير على الأردن نشهده وذلك نتيجة للجهود التسويقية التي تقوم بها الهيئة والقطاع الخاص في الدول الأوروبية".

ولفت النظر إلى أن "شتاء هذا العام وتحديدا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر سيتم إضافة وجهات جديدة للموسم الشتوي لهذا العام مثل لندن ومانشستر بالنسبة لإيزي جت وويز إير".