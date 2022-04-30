لافروف: رفع العقوبات عن روسيا جزء من محادثات السلام مع…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 04:08 مساءً - وكالات _ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نشرت في ساعة مبكرة من صباح السبت إن رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزء من مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا التي قال إنها “صعبة” لكنها مستمرة يوميا.

وحذرت كييف يوم الجمعة من أن المحادثات بشأن إنهاء الغزو الروسي الذي دخل شهره الثالث الآن معرضة لخطر الانهيار.

وقال لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية إن “الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر مؤتمرات الفيديو”.

وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ بدء الغزو في 24 فبراير على ضرورة تشديد العقوبات الغربية على روسيا وعلى أنها لا يمكن أن تكون جزءا من المفاوضات.

ولم تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات سلام وجها لوجه منذ 29 مارس وتوترت الأجواء بسبب مزاعم أوكرانية بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء انسحابها من المناطق القريبة من كييف. ونفت موسكو هذه المزاعم.

وقال لافروف دون الإدلاء بتفاصيل إن “أجندة المحادثات تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا التخلص من النازيين والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة ورفع العقوبات ووضع اللغة الروسية.