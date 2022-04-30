مال وأعمال

جازبروم الروسية تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 04:08 مساءً - – قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز إنها تزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا يوم السبت وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

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وبلغت الطلبات 71.7 مليون متر مكعب في 30 أبريل.

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وأعلنت شركة جازبروم الروسية، يوم الأربعاء الماضي، عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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