نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 04:08 مساءً - – قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز إنها تزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا يوم السبت وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين. وبلغت الطلبات 71.7 مليون متر مكعب في 30 أبريل. وأعلنت شركة جازبروم الروسية، يوم الأربعاء الماضي، عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

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