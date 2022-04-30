انت الان تتابع خبر قطاع الألبسة والأحذية يسجل أداء جيداً في رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علّان، إن القطاع سجل أداء جيداً وشمولياً في محافظات المملكة كافة خلال شهر رمضان الحالي، وأن الأرقام الدقيقة لحجم المبيعات، تظهر بوضوح بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف إن اضطرابات الشحن الجوي العالمية، دفعت المستهلكين نسبياً للتوجه نحو الشراء التقليدي المحلي بدلاً من الإلكتروني.

ودعا علان إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز الإيرادات المحلية، والقوة الشرائية للمستهلكين، ودعم دوران النقد المحلي الذي يعزز الطلب، من خلال إيقاف التجارة عبر الطرود البريدية، أو مساواتها بالتجارة التقليدية.

وزادت مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي، 57 مليون دينار، مقابل 45 و 42 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.

وبلغت قيمة الأحذية الواردة الى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، 16 مليون دينار مقابل 11 و14 مليون دينار للفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي.

واستوردت الألبسة للمملكة خلال الربع الاول من العام الحالي من الصين وبنسبة 47 بالمئة، وبقيمة بلغت 27 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت باقي الألبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي على تركيا بقيمة 13 مليون دينار، والدول العربية بقيمة 3 ملايين دينار، والدول الأوروبية بقيمة مليون دينار والباقي من دول اميركا الشمالية وبعض الدول الاسيوية.

واستوردت غالبية الأحذية الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي من الصين وبنسبة 67 بالمئة وبقيمة بلغت 11 مليون دينار، مقارنة مع 8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين جاءت باقي مستوردات المملكة من الاحذية من تركيا بقيمة مليوني دينار والدول الاوروبية 883 الف دينار والدول العربية 642 الف دينار وبعض الدول الاسيوية.

ويبلغ عدد محلات الألبسة في المملكة 13800، وعدد محلات الأقمشة 308 و2400 محل أحذية في عموم المحافظات