انت الان تتابع خبر تجار بريطانيون متورطون بالتلاعب في أسعار النفط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت صحيفة "لوبوان " الفرنسية تقريراً قالت فيه "إن تجاراً بريطانيين متهمون بالتلاعب في أسعار النفط خلال فترة الإغلاق بسبب وباء كورونا في عام 2020، وبانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار للحصول على 600 مليون يورو في 20 دقيقة".



وأضاف التقرير "أنه كان من الممكن أن يتمكن 12 مضاربا متحايلا من خنق سوق العقود الآجلة للنفط لمدة 20 دقيقة تقريبا من أجل كسب 600 مليون يورو أثناء الإغلاق، وكان من الممكن تنفيذ العملية بأقصى سرعة عبر مجموعة واتساب، لتصبح مناسبة تماما للتجار الأغنياء والجشعين والمتغطرسين".



وأوضح التقرير "أن هؤلاء التجار اشتروا في أبريل/نيسان 2020 حوالي 3378 عقدا في بورصة شيكاغو التجارية، أي ثلث حجم التداول العالمي في سوق العقود الآجلة للنفط الخام خلال تلك الفترة الزمنية، وراهنوا بشدة على خفض الأسعار، وبالفعل انخفض سعر البرميل إلى ناقص 37.63 دولارا عند الإغلاق ليرتفع مرة أخرى عند افتتاح الأسواق إلى 10 دولارات".



ويوضح كاتب التقرير "أن هؤلاء المحترفين -الذين ظلوا متسمرين لأيام كاملة أمام حواسيبهم وهم يطرحون الأوراق المالية للبيع أو الشراء- وجهوا أنظارهم صوب أسواق العقود الآجلة، وفي هذه الحالة سوق النفط".



وأضاف التقرير أن وسيطا تجاريا أميركيا في المعادن والمجوهرات ادعى أنه فقد ثروة صغيرة بعد الهبوط المفاجئ في سعر برميل النفط، حيث قامت شركته بإجراءات قانونية دولية حيال قضية انتهاك تشريعات مكافحة الاحتكار.



وتدّعي لائحة الاتهام أن "مجموعة الـ12 شخصا" تسببوا في خفض الأسعار بشكل مصطنع من خلال التنسيق عبر مجموعة الواتساب الخاصة بهم.

ويلفت الكاتب إلى "أن الأطراف المتهمة ردت بالقول إن الانهيار في الأسعار ناتج عن مبدأ العرض والطلب وليس نتيجة تلاعب مالي واسع، وعند الاستماع إليهم فقد استفادوا بحكمة من الانخفاض الحاد في الطلب الناجم عن وباء كورونا، حيث تم ملء الصهاريج بالكامل، وكانت سعات التخزين غير قادرة على استيعاب الإنتاج الزائد."

أشار التقرير نهاية إلى أن قاضيا في شيكاغو قبل الشكوى، بالنظر إلى تبادلات الرسائل النصية بين 8 من المضاربين الـ12 في لندن وهم المتورطون بشكل مباشر في هذا التلاعب في سوق النفط والغاز.