وزيرة البيئة تلتقي سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون بين…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 02:05 مساءً - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جاك فوليك سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون بين الطرفين فى مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية الذى تنظمه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق العلاقات بين مصر والتشيك، مرحبةً بالتعاون بين الطرفين فى مجال التغيرات المناخية والمجالات البيئة المختلفة ، آملة فى أن يكون مؤتمر الCOP27 مؤتمراً للتنفيذ والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو لتحقيق نتائج فاعلة على أرض الواقع فى مجالى التخفيف والتكيف ، والحصول على التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وتقدم السفير التشيكى خلال اللقاء بالشكر لوزيرة البيئة ، مُعرباً عن رغبة وزيرة البيئة في التشيك فى عقد زيارة قريباً لمصر لمناقشة عدد من الامور البيئية الهامة ، خاصة فى ظل استعداد دولة التشيك لتولي رئاسة الاتحاد الاوربي في النصف الثاني من العام مما يعني أن مؤتمر COP27 سيكون موضع اهتمام كبير من التشيك، مؤكداً على رغبة وزيرة البيئة فى التشيك فى عقد اجتماع مع وزيرة البيئة و سامح شكرى وزير الخارجية ، خاصة فى ظل دعوتها لحضور منتدي الاعمال , مشيراً إلى أهمية دعوة الهيئات العاملة في مجال البيئة في مصر لهذا المنتدى سواء جهات اكاديمية او شركات القطاع الخاص.