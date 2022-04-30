مال وأعمال

عجز تجارة الطاقة في تونس يتسع بنسبة 87% إلى 633 مليون دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز تجارة الطاقة في تونس يتسع بنسبة 87% إلى 633 مليون دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 02:05 مساءً - وكالات _ قالت وزارة الطاقة التونسية يوم السبت، إن العجز في تجارة الطاقة في البلاد اتسع في الربع الأول 87 بالمئة إلى 1.930 مليار دينار (633 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ عجز تجارة الطاقة نحو 1.031 مليار دينار في نهاية مارس 2021.

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وبسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز تسعة بالمئة، اتسع عجز الطاقة إلى 1.2 مليون طن من المكافئ النفطي من مليون طن من المكافئ النفطي قبل عام.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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