انت الان تتابع خبر محاولات لبنانية للخروج من الأزمة الاقتصادية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت مجلة "أوريان 21" الفرنسية تقريراً قالت فيه إن صندوق النقد الدولي أعلن في السابع من أبريل/نيسان الجاري عن توقيع اتفاق مع السلطات اللبنانية يقضي بمنح بيروت مساعدة مالية تعادل 3 مليارات دولار، بهدف إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.

وأوضح الكاتب "هنري مامارباتشي" في تقريره "أن حجم المساعدات التي يحتاجها لبنان يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، غير أن المساعدة التي يعتزم صندوق النقد الدولي تقديمها تعد خطوة تمهد الطريق أمام الدول الصديقة لتقديم المزيد من الدعم المالي للبنان. مع العلم بأن تنفيذ الاتفاق يعتمد على تنفيذ جملة من الإصلاحات الأساسية واعتمادها من قبل الطبقة السياسية".



وكانت المملكة العربية السعودية والكويت أعلنتا عودة سفرائهم إلى بيروت بعد انقطاع عمل البعثات الدبلوماسية لـ 5 أشهر متتالية، وجاء ذلك احتجاجًا على الممارسات الإيرانية في لبنان عبر حزب الله.



وأوضح الكاتب، أن سعادة الشامي، نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يترأس الوفد اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لم يخف حقيقة إفلاس لبنان وبنكه المركزي، حيث تخلف لبنان في مارس/آذار 2020، عن تسديد حجم ديونه والمقدرة بـ92 مليار دولار.



وقال مامارباتشي "إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حظي بترحيب كل من رئيس الدولة ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي".



ويذكر أن السكان اللبنانيون الذين يعانون ازمة اقتصادية خانقة إضافة للقادة والطبقة السياسية يشككون في إمكانية تنفيذ الاتفاق، بسبب تورط القيادات بعمليات فساد تعرقل مسار الإصلاح، وهو ما أدى إلى إفلاس لبنان.

ونقل الكاتب تعليق الخبير المصرفي اللبناني شادي كرم، الذي قال "قد تتعدى التكلفة الاجتماعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي حدود طاقة الشعب على التحمل".