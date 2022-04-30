مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في الصين يتراجع خلال…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في الصين يتراجع خلال… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 01:08 مساءً - شينخوا _ سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين 47.4 في أبريل الجاري، بانخفاض عن 49.5 في مارس الماضي، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

predco_adv_2021

وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.

Edita2021

وقال تشاو تشينغ خه، الإحصائي البارز بالهيئة الوطنية للإحصاء، إن تجدد تفشي كوفيد-19 داخل الصين أرخى بثقله على نشاط المصانع والطلب السوقي في الصين.

hapiSaloun

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 44.4 في أبريل، بانخفاض 5.1 نقطة عن شهر مارس، بينما بلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 42.6 ، بانخفاض 6.2 نقطة عن شهر مارس.

FNG2021

كما اشارت بيانات اليوم السبت إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات غير التحويلية سجل 41.9 في أبريل، بانخفاض عن 48.4 في مارس.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في الصين يتراجع خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا