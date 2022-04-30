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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في الصين يتراجع خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 01:08 مساءً - شينخوا _ سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين 47.4 في أبريل الجاري، بانخفاض عن 49.5 في مارس الماضي، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.
وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.
وقال تشاو تشينغ خه، الإحصائي البارز بالهيئة الوطنية للإحصاء، إن تجدد تفشي كوفيد-19 داخل الصين أرخى بثقله على نشاط المصانع والطلب السوقي في الصين.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 44.4 في أبريل، بانخفاض 5.1 نقطة عن شهر مارس، بينما بلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 42.6 ، بانخفاض 6.2 نقطة عن شهر مارس.
كما اشارت بيانات اليوم السبت إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الصناعات غير التحويلية سجل 41.9 في أبريل، بانخفاض عن 48.4 في مارس.
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