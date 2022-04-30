انت الان تتابع خبر استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الأحد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قرر المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم الأحد في جميع أسواق المؤسسة، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وقال القضاة في تصريح صحفي، السبت، إن "استمرار الدوام ليوم الأحد، جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة".

وصرح أن مستلزمات العيد متوافرة في كل أسواق المؤسسة من شوكولاتة ضيافة ومعمول التمر ومعمول الجوز والتوفي والملبس والقهوة العربية والعصائر والتمر المطحون والجميد ذات الجودة العالية وأسعار مناسبة.

ودعا القضاة المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك للاطلاع على تشكيلة مواد العيد وأسعارها.