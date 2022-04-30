انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بسعر الذهب السبت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت، ارتفاعا بقيمة تراوحت ما بين 20 و30 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة فقد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 38.6 دينارا، والشراء إلى 37.1 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 45.3 دينارا، والشراء إلى 42.6 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 34.5 و31.5 دينارا على التوالي.



