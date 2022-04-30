- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج النفط الأمريكي يتراجع في فبراير لأدنى مستوى منذ سبتمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 12:11 مساءً - _ أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الجمعة بأن إنتاج النفط الأمريكي انخفض في فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
وأظهر التقرير أن إنتاج النفط انخفض إلى 11.31 مليون برميل يومياً في فبراير من 11.36 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وهبط الإنتاج في تكساس إلى 4.83 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، بينما ارتفع الإنتاج في نيومكسيكو إلى قرابة 1.41 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.
وقالت الإدارة إن الطلب على الخام الأمريكي والمنتجات البترولية ارتفع في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر، وأضافت أن الطلب ارتفع إلى 20.4 مليون برميل يوميا.
وقالت إن الطلب على البنزين ارتفع إلى 8.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتاج النفط الأمريكي يتراجع في فبراير لأدنى مستوى منذ سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.