مال وأعمال

إنتاج النفط الأمريكي يتراجع في فبراير لأدنى مستوى منذ سبتمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج النفط الأمريكي يتراجع في فبراير لأدنى مستوى منذ سبتمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 12:11 مساءً - _ أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الجمعة بأن إنتاج النفط الأمريكي انخفض في فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

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وأظهر التقرير أن إنتاج النفط انخفض إلى 11.31 مليون برميل يومياً في فبراير من 11.36 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

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وهبط الإنتاج في تكساس إلى 4.83 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، بينما ارتفع الإنتاج في نيومكسيكو إلى قرابة 1.41 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

وقالت الإدارة إن الطلب على الخام الأمريكي والمنتجات البترولية ارتفع في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر، وأضافت أن الطلب ارتفع إلى 20.4 مليون برميل يوميا.

وقالت إن الطلب على البنزين ارتفع إلى 8.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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