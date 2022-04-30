إنتاج النفط الأمريكي يتراجع في فبراير لأدنى مستوى منذ سبتمبر

دبي - احمد فتحي في السبت 30 أبريل 2022 12:11 مساءً - _ أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الجمعة بأن إنتاج النفط الأمريكي انخفض في فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وأظهر التقرير أن إنتاج النفط انخفض إلى 11.31 مليون برميل يومياً في فبراير من 11.36 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وهبط الإنتاج في تكساس إلى 4.83 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، بينما ارتفع الإنتاج في نيومكسيكو إلى قرابة 1.41 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.