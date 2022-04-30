العراق يتوقع أن يصل إنتاج القمح 3 ملايين طن لهذا العام

_ قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية لرويترز يوم الجمعة إن العراق يتوقع أن يصل إنتاج القمح لهذا العام إلى ما بين 2.5 و3 ملايين طن مما يؤمن احتياجات الحصة التموينية حتى نهاية عام 2022.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري إن وزارتي الزراعة والموارد المائية ستخفضان المساحات المزروعة بالأرز هذا الموسم بسبب مشكلة شح المياه التي يعاني منها العراق.