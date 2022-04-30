مال وأعمال

إكسون موبيل ترفع قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 30 مليار…

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بلومبرج _ أعلنت شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة إكسون موبيل زيادة قيمة برنامج إعادة شراء أسهمها بنسبة 200% تقريبا إلى 30 مليار دولار بعد الارتفاع الكبير في أرباحها بفضل ارتفاع أسعار الطاقة في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

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ونقلت بلومبرج عن الشركة الأمريكية القول إنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم حتى نهاية العام المقبل.

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يأتي ذلك في حين زاد صافي أرباح إكسون موبيل خلال الربع الأول من العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى أكثر من الضعف لتسجل 8.8 مليار دولار بما يعادل 2.07 دولار للسهم الواحد، وهو ما يقل عن التوقعات بنحو 17 سنت للسهم.

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وأشار دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة إلى تراجع الإنتاج من آبار النفط والغاز خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب الظروف الجوية غير المواتية وعوامل أخرى.

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كانت إكسون موبيل قد شطبت 3.4 مليار دولار من قيمة أصولها بسبب الانسحاب من مشروع النفط العملاق في روسيا “ساخالين1” على خلفية العقوبات الدولية التي تم فرضها على موسكو، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى شطب 4 مليارات دولار من أصولها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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