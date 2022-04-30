مصر توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لإدارة محطة متعددة…

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل أمس، توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الإلتزام لادارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي ، التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

قام بالتوقيع على المذكرة، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري عبد القادر درويش-رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعي- رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

يأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لاقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، أحد المشاريع القومية الهامة نظراً للموقع الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل و مخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادى والمثلث الذهبي.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبي للموانئ بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية.

وتشمل المذكرة أيضا توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياجة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح بالإضافة إلى التخطيط لتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة.

وتعتبر موانئ ابوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.

قام بالتوقيع على المذكرة كلاً من اللواء/ محمد عبد الرحيم -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر- وسيف المزروعى- رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لتطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وأنها قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين والذى أسفر عن توقيع مذكرة تحالف بين شركة المجموعة المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي خلال فعاليات معرض النقل الدولي و اللوجيستيات TransMea في 8 نوفمبر 2021.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحيه العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندريه ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الاسكندريه والسخنة، واليوم مواني أبوظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.