انت الان تتابع خبر انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.87 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2408 نقاط.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 ملايين دينار، مقارنة مع 9 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 19بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.5 مليون دينار، مقارنة مع 45.1 مليون دينار للأسبوع السابق، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 17.5 مليون سهم، نُفّذت من خلال 14181 صفقة.