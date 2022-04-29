انت الان تتابع خبر أسترازينيكا تحقق أرباحاً تفوق التوقعات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أرباح شركة أسترازينيكا البريطانية للصناعات الدوائية في الربع الأول من العام الجاري بفضل تزايد الطلب على أدوية علاج السرطان وعلاجات أخرى. وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أن مبيعاتها ارتفعت إلى 4ر11 مليار دولار، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن مبيعات الشركة سوف تصل إلى 11 مليار دولار.

وأضافت، أنها تتوقع أن ترتفع عائداتها خلال العام الجاري بنسبة نحو 20 بالمئة، وأن أرباحها سوف ترتفع بعد خصم بعض العناصر إلى نحو 25 بالمئة أو أكثر، مشيرة إلى أنها تعتزم إقامة مركز جديد للأبحاث والتطوير في كامبريدج بولاية ماساشوسيتس الأميركية.