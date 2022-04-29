انت الان تتابع خبر التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى للشهر السادس على التوالي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا للشهر السادس على التوالي، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي في المنطقة المكونة من 19 دولة 5ر7 بالمئة في نيسان، وفقا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي، وفي آذار جاء الرقم 4ر7 بالمئة .

وتأتي القراءة الأخيرة للتضخم وسط مخاوف بشأن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والتأثير اللاحق على إمدادات الطاقة في أوروبا، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على اقتصاد المنطقة، وفق ما أوردت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.

وساهم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر في معدل التضخم في نيسان، على الرغم من أنها كانت أقل من الشهر السابق، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 38 بالمئة في نيسان على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع 4ر44 بالمئة في آذار.