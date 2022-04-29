موسكو تمدد حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 7 مايو

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العربية نت ..أفادت وكالة أنترفاكس الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو مددت حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا وسط وجنوب روسيا حتى 7 مايو المقبل.
وتوالى حظر الطيران المتبادل بين روسيا ودول الغرب، حيث حظرت معظم دول الاتحاد الأوروبي الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت شركة الطيران الروسية “إيرفلوت”، ألغت رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، بعد أن علقت جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية.
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