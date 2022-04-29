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موسكو تمدد حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 7 مايو

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العربية نت ..أفادت وكالة أنترفاكس الروسية، اليوم الجمعة، بأن موسكو مددت حظر الرحلات الجوية إلى 11 مطارا وسط وجنوب روسيا حتى 7 مايو المقبل.

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وتوالى حظر الطيران المتبادل بين روسيا ودول الغرب، حيث حظرت معظم دول الاتحاد الأوروبي الطيران الروسي عبر أراضيها رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وكانت شركة الطيران الروسية “إيرفلوت”، ألغت رحلاتها للولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، بعد أن علقت جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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