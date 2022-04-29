مال وأعمال

بريطانيا تؤجل فرض قيود على الواردات من الاتحاد الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

روسيا اليوم _ أعلنت بريطانيا يوم الخميس تأجيل فرض قيود على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2023.

predco_adv_2021

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن ضوابط الاستيراد المتبقية على سلع الاتحاد الأوروبي لن يتم إدخالها هذا العام، مؤكدة أن التجار سيستمرون في نقل بضائعهم من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا العظمى كعادتهم.

Edita2021

وأفادت بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة العالمية كان لهما تأثير كبير على سلاسل التوريد التي لا تزال تتعافى من جائحة فيروس كورونا.

وقالت في البيان إنها خلصت إلى أنه سيكون من الخطأ فرض متطلبات إدارية جديدة على الشركات التي قد تنقل التكاليف المرتبطة إلى المستهلكين الذين يواجهون بالفعل ضغوطا على مواردهم المالية.

FNG2021

وأوضحت الحكومة أنها ستقوم الآن بمراجعة كيفية تنفيذ هذه الضوابط المتبقية بطريقة محسنة.

كما أكدت أن نموذج التشغيل الجديد المستهدف سيعتمد على تقييم أفضل للمخاطر وسيُسخِّر قوة البيانات والتكنولوجيا وسيتم نشره في الخريف، مشيرة إلى أن سريان نظام الضوابط الجديد سيبدأ في نهاية عام 2023.

hapiSaloun

وشددت على أن بريطانيا ستستمر في تطبيق الضوابط التي تم إدخالها في يناير 2021 على الواردات الأكثر خطورة من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية جنبا إلى جنب مع الضوابط الجمركية التي تم إدخالها بالفعل.

وقال جاكوب ريس موج وزير البريكست، إن قرار اليوم سيسمح للشركات البريطانية بالتركيز على تعافيها من الوباء، والتعامل مع مشكلات سلسلة التوريد العالمية والتأكد من عدم نقل التكاليف الجديدة إلى المستهلكين.

وأكد الوزير أنه من الأهمية أن يكون لدى لندن نظام ضوابط استيراد صحيح، مؤكدا أنهم سيعملون الآن على مراجعة الضوابط المتبقية حتى تتناسب بشكل أفضل مع مصالح المملكة المتحدة الخاصة.

وأفاد بأن المملكة تريد أن تكون عملية استيراد البضائع من الاتحاد الأوروبي آمنة ومأمونة وفعالة وتريد تسخير التقنيات الجديدة المبتكرة لتبسيط العمليات وتقليل الاحتكاكات.

جدير بالذكر أن بريطانيا غادرت السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في يناير من العام الماضي، وأجلت تنفيذ ضوابطها الكاملة بعد الخروج من الاتحاد في عدة مناسبات منذ ذلك الحين.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تؤجل فرض قيود على الواردات من الاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا