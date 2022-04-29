انت الان تتابع خبر 5.5 مليار دولار خسائر الأسهم القطرية الاسبوعية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت قيمة خسائر الأسهم القطرية الأسبوعية 20.3 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، وفقاُ لتقرير التداولات الأسبوعية الصادر الجمعة عن بورصة قطر.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة قطر إلى 760.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، انخفاضاً من 781 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر العام للبورصة شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع مستواه التاريخي الذي بلغه خلال الشهر الجاري، ليتراجع ويتحرك في نطاق سعري عند 13600 نقطة.

وذكر التقرير، أن أحجام تداولات الأسبوع، ارتفعت بنسبة 46.4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 268 مليون سهم قياساً بمستوى 183 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي.

وأشار محللون ماليون إلى أن عمليات جني الأرباح التي تزامنت مع الإعلانات الفصلية للشركات عن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري، ضغطت على المؤشر العام، وخاصة أسهم القطاع الصناعي التي شهدت انخفاضاً كبيراً نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن توقعات المؤسسات الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.