أسعار النفط عالميا

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الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الجمعة لليوم الرابع على التوالي، مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية على تأثير قيود الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، والتي تلقي بظلالها على الطلب.

و زادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 108.47 دولار للبرميل بعد صعودها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة، بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.91 دولار للبرميل بعد زيادة 3.3 بالمئة أمس الخميس.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع وتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي بدعم من زيادة احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حظر النفط الروسي.

لكن أسعار النفط ما زالت متقلبة إذ لم تبد الصين أي مؤشر على تخفيف إجراءات الإغلاق برغم تأثيرها على اقتصادها وسلاسل الإمداد العالمية.

وفيما يتعلق بالإمدادات قالت ستة مصادر في تكتل أوبك+ لمنتجي النفط لرويترز أمس الخميس إن التكتل سيلتزم على الأرجح بالاتفاق الراهن للإنتاج وسيتفق على زيادة صغيرة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو حزيران في اجتماعه الذي يعقد في الخامس من مايو أيار.