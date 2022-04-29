معدل التضخم في ألمانيا يرتفع بنسبة 7.4% خلال أبريل

وكالات _ واصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه في أبريل الجاري، وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، اليوم، استنادا إلى حسابات أولية، أن أسعار المستهلكين في الشهر الجاري ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في مارس الماضي قد ارتفع إلى 7.3 في المائة.

وتصدرت أسعار الطاقة المرتفعة العوامل التي أججت التضخم كما عززت الأزمة في أوكرانيا هذا الاتجاه.

واستنادا إلى أرقام أولية، ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا من مارس إلى أبريل بنسبة 0.8 في المائة.

وأعدت الحكومة الألمانية في الوقت الراهن حزمتين بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولا تزال أحدث التوقعات للخبراء الاقتصاديين، تشير إلى أن معدل التضخم عن مجمل العام الحالي سيزيد في المتوسط عن 6 في المائة في أكبر اقتصاد في أوروبا ليكون هذا المعدل هو الأعلى للتضخم في ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990. وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 3.1 في المائة.