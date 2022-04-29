انت الان تتابع خبر ماسك يبيع أسهم بقيمة 4 مليارات دولار بعد صفقة تويتر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد إبرام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار، باع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أسهم بقيمة أربعة مليارات دولار في شركة تسلا للسيارات الكهربائية حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وباعت تسلا 4.4 مليون سهم يومي 26 و27 أبريل الجاري، حسب ما أظهرت بيانات البورصة.

وكان المستثمرون في تسلا ومحللو وول ستريت يتوقعون أن يحتاج ماسك إلى بيع بعض أسهمه في الشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية لتغطية حصة بقيمة 21 مليار دولار في صفقة الاستحواذ على تويتر، كان ماسك قد تعهد شخصيا بتوفيرها.

ونقلت بلومبرج عن ماسك قوله في تغريدة عبر تويتر بعد الإعلان عن طرح الأسهم: "ليس من المقرر طرح المزيد من أسهم تسلا للبيع بعد اليوم".

وأعلن موقع تويتر الخميس، تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام، بعد أيام من إعلان ماسك عن خططه للاستحواذ على المنصة الاجتماعية.

وبلغت أرباح الشركة 513.29 مليون دولار أو 0.61 دولار للسهم .

وارتفعت إيرادات تويتر خلال الربع الأول بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.20 مليار دولار، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي.

ويتابع ماسك أكثر من 84 مليون شخص على تويتر، ويعد من أبرز وأنشط مستخدمي المنصة.