تعرف على أدق تفاصيل أسعار الذهب والتوقعات القادمة

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الرياض - احمد صلاح - ارتفعت اسعار الذهب الجمعة إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة بعض الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير كانون الثاني بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1905.67 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر نحو 1.6 بالمئة هذا الشهر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1908.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلي إف إكس، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيبة للآمال قد تخفف بعض الضغط عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بتشديد السياسات النقدية الذي ألمح إليه من قبل، وهو أمر مثل ضغطا على الذهب في الأسابيع الماضية.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.34 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 924.49 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2247.63 دولار للأوقية.

والمعادن الثلاثة في طريقها لتكبد خسائر شهرية. (رويترز)