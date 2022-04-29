انت الان تتابع خبر شركة البوتاس تسجل أعلى أرباح ربع سنوية بـ 145 مليون دينار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت الأرباح الصافية لشركة البوتاس العربية، 145 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، في أعلى أرباح ربع سنوية تسجل في تاريخ الشركة بحسب ما أظهرت أرقام نشرتها الشركة الخميس.

وقالت الشركة في بيان، إنها "سجلت أعلى أرباح ربعية في تاريخها، معززة بذلك دورها المحوري في الاقتصاد الكلي الوطني الذي يتكامل مع التوجهات العالمية الساعية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على الصعيد الدولي".

وأظهرت البيانات المالية "ارتفاع الأرباح الصافية لمجموعة البوتاس العربية في الربع الأول من العام الجاري، وبعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين، بنسبة 260% لتصل إلى حوالي 145 مليون دينار، مقابل أرباح وصلت إلى 40 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي".

رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، شحادة أبو هديب، قال إن "النتائج الربعية القياسية تاريخياً التي حققتها شركة البوتاس العربية تعد ثمرة الخطط الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة، إذ عملت الشركة من خلال رفع مستوى كفاءة العمليات على زيادة كميات الإنتاج وتنويع سلة منتجاتها من مادة البوتاس الحبيبي الأحمر والحبيبي الأبيض والعادي والناعم لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية في أسواق الأسمدة التقليدية والجديدة".

وعزا أبو هديب "الأداء المالي الربعي المتميز للشركة، وهو الأعلى منذ تأسيسها"، إلى "نمو الربح التشغيلي من عمليات البوتاس مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 524% ليصل إلى 176 مليون دينار، مقابل 28 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي" إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة بنسبة 12%، لتبلغ حصة الشركة في الربع الأول من العام الحالي من هذه الأرباح نحو 26 مليون دينار.