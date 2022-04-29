انت الان تتابع خبر توقع وصول نسبة إشغال الفنادق إلى نحو 97% بداية عطلة عيد الفطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توقع رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، الخميس، أن تصل نسبة الإشغال في الفنادق إلى نحو 97% في بداية عطلة عيد الفطر، واصفا إياها بـ "النسبة العالية جدا".

وأوضح الهندي أن القطاع الفندقي "بدأ بالتعافي" من تداعيات جائحة كورونا، ونسب الإشغال بالفنادق "أصبحت واضحة". وتجاوزت نسبة إشغال الفنادق في عمّان صباح اليوم الخميس، 45%، وسط توقع بأن تصل خلال اليومين المقبلين من 55-60%.

أما نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت فسجلت اليوم 78%، والبترا وصلت إلى 72%، والعقبة تم التسجيل بحدود 93% كنسبة إشغال وفق الهندي.

وأشار إلى أن "الأرقام مرشحة للزيادة" علما بأن عدد الغرف الفندقية يصل إلى 32 ألف غرفة في الأردن.

وتوقع الهندي أن تكون "نسبة الإشغال في الفنادق بداية عيد الفطر تقارب 97% و98%".

أما رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، فتحدث عن "إقبال كبير" على السياحة الداخلية، بعد أن "أصبح هناك انفتاح بعد جائحة كورونا".

وقال إن عدد المكاتب المسجلة في برنامج "أردننا جنة" الذي يشجع على السياحة الداخلية يقارب 190 مكتبا لكن "العاملة فعليا لا يتجاوز عددها 25 مكتبا".

ومنذ بداية العام الحالي حتى الخميس، قطع أكثر من 42 ألف شخص تذاكر لبرنامج "أردننا جنة" وفق هلسة.

ويصل عدد المكاتب التي تعمل في السياحة الخارجية لحوالي 235 مكتبا بحسب هلسة، متحدثا عن "زخم على السياحة الخارجية لأن طول إجازة (عيد الفطر) يقارب 10 أيام".