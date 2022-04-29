انت الان تتابع خبر إربد.. استقرار أسعار أصناف خضار وفواكه وانخفاض أخرى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفواكه في إربد خلال اليومين الماضيين استقراراً ملحوظاً بمعظم الأصناف، في حين شهدت أصناف أخرى انخفاضاً لافتاً.

وقال رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكه في إربد، المهندس محمد قنديل، إن ارتفاع الكميات المعروضة ساهم باستقرار أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه وانخفاض بعضها الآخر، لافتاً إلى أن سوق إربد المركزي استقبل اليوم الخميس نحو ألفي طن من الخضار والفواكه والحشائش.

وبين قنديل أن أسعار البندورة المعلقة والأرضية ذات الأصناف الجيدة انخفضت إلى ما دون 30 قرشاً للكيلو الواحد بسعر الجملة، بينما حافظت أسعار معظم الأصناف على استقرارها مثل الكوسا 50 قرشاً للكيلو والباذنجان العجمي 50 قرشاً والكلاسيك 70 قرشا والخيار بمعدل 20 قرشاً والبصل 35 قرشاً والبطاطا تراوحت بين 45- 55 قرشاً للكيلو.

وأعرب قنديل عن الأمل بأن يسهم السماح باستيراد الليمون ومنح التصاريح الخاصة بذلك إلى توفره من جهة، وانخفاض أسعاره، مبيناً أن تصاريح استيراد الليمون، هي تصاريح مؤقته وتكميلية وليست دائمة، مرجحاً أن تشهد أسعاره انخفاضاً ملموساً بعد عطلة عيد الفطر.

إلى ذلك، أوضح مدير مديرية الصناعة والتجارة في إربد، عبدالحليم الجمرة، أن التزام التجار بالسقوف السعرية للمواد والأصناف الغذائية الأساسية بما فيها الدجاج الطازج ودجاج النتافات كان واضحاً ودلل على ذلك بمحدودية المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش والرقابة على الأسواق منذ بداية شهر رمضان المبارك التي لم تتجاوز 100 مخالفة أغلبها يتصل بعدم وضع واعلان اللوائح السعرية بشكل واضح أمام الزبائن.