انت الان تتابع خبر تطورات أسعار الذهب والنفط عالميا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية الخميس، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في شهرين، بفعل اكتساح الدولار الأميركي لمعظم عملات العالمية وتسجيل مستوى قياسي جديد في 5 سنوات، بحسب "وول ستريت جورنال"،

وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1872.09 دولار للاونصة الأدنى منذ 17 شباط الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1885.67 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1886.72 دولار.

أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط، اليوم الخميس، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني 2017، وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار المقبل 0.34 بالمئة لتتداول عند مستويات 101.76 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.11 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.02 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران المقبل 0.12 بالمئة لتتداول عند 104.65 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.78 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.31 بالمئة إلى 103.33 مقارنة بالافتتاحية عند 103.00، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.95.