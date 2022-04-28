مال وأعمال

التضخم السنوي في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ أوائل 2002 عند…

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– قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.70% حتى 22 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002 وارتفاعا من 17.62% قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.

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وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير.

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وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد يوم الأربعاء أنه على أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2002 عند 17.62% في منتصف أبريل ويتجه للتسارع إلى 22.6% للعام 2022 بكامله.

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ويستهدف البنك المركزي المصري الروسي تضخما سنويا عند 4%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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