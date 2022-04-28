- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
– قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.70% حتى 22 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002 وارتفاعا من 17.62% قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.
وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير.
وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد يوم الأربعاء أنه على أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2002 عند 17.62% في منتصف أبريل ويتجه للتسارع إلى 22.6% للعام 2022 بكامله.
ويستهدف البنك المركزي المصري الروسي تضخما سنويا عند 4%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم السنوي في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ أوائل 2002 عند… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.