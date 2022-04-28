أسعار النفط تغلق على ارتفاع مع استمرار المخاوف من شح المعروض…

– ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء مع استمرار المخاوف من شح في الإمدادات حول العالم والذي أبرزه انخفاض آخر في مخزونات نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

وتعافت السوق في أواخر الجلسة بعد أن تراجعت معظم اليوم، فيما يرجع جزئيا إلى قوة الدولار وبينما تكافح الصين لاحتواء بؤر جديدة لفيروس كورونا تؤثر سلبا على الطلب. لكن تحرك روسيا لقطع شحنات الغاز عن دولتين أوروبيتين زاد القلق حيال شح في إمدادات الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 33 سنتا عند 105.32 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 32 سنتا إلى 102.02 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2008.

وساعد الهبوط في مخزونات نواتج التقطير في تعزيز العقود الآجلة الأمريكية لزيت التدفئة لتسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند أكثر من 4.67 دولار للجالون.