مال وأعمال

أسعار النفط تغلق على ارتفاع مع استمرار المخاوف من شح المعروض…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

– ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء مع استمرار المخاوف من شح في الإمدادات حول العالم والذي أبرزه انخفاض آخر في مخزونات نواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة.

predco_adv_2021

وتعافت السوق في أواخر الجلسة بعد أن تراجعت معظم اليوم، فيما يرجع جزئيا إلى قوة الدولار وبينما تكافح الصين لاحتواء بؤر جديدة لفيروس كورونا تؤثر سلبا على الطلب. لكن تحرك روسيا لقطع شحنات الغاز عن دولتين أوروبيتين زاد القلق حيال شح في إمدادات الطاقة.

Edita2021

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 33 سنتا عند 105.32 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 32 سنتا إلى 102.02 دولار للبرميل.

hapiSaloun

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2008.

FNG2021

وساعد الهبوط في مخزونات نواتج التقطير في تعزيز العقود الآجلة الأمريكية لزيت التدفئة لتسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند أكثر من 4.67 دولار للجالون.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تغلق على ارتفاع مع استمرار المخاوف من شح المعروض… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا