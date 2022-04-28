الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين متضررا من صعود الدولار

– تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين يوم الأربعاء مع استمرار صعود الدولار بدعم من توقعات بتشديد قوي للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1887.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1881.45 دولار وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.84% إلى 1888.00 دولارا للأوقية.

وقفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ يناير 2017 بدعم من توقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي سيكون أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أقرانه وتدفقات للاستثمار الآمن تغذيها مخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في الثالث والرابع من مايو.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما يُنظر إلى العملة الأمريكية على أنها منافس قوي للذهب كملاذ استثماري آمن أثناء الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.50% إلى 23.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.55% إلى 915.64 دولار. وارتفع البلاديوم 0.88% إلى 2205.60 دولار.