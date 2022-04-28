انت الان تتابع خبر روسيا تقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار قرار شركة "غازبروم" الروسية قطع إمدادات الغاز عن وارسو وصوفيا صخباً عالمياً، فيما حددت موسكو شرطا لاستئناف تصدير الغاز.

وصرح الـ "كرملين" بأن مدفوعات الغاز من قبل بولندا وبلغاريا بالشكل المناسب(أي الدفع بالروبل) هي الأساس لاستمرار إمدادات الطاقة للبلدين .

وكانت النمسا وهنغاريا أعلنتا عن استعدادهما لسداد مدفوعات الغاز الروسي حسب الآلية الجديدة، كما قامت ألمانيا بفتح حسابات لشركاتها لدى Gazprombank.

وانتقد الكرملين اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية روسيا بالابتزاز بسبب التحول إلى استخدام الروبل مقابل الغاز الروسي.

وقال "دميتري بيسكوف" السكرتير الصحفي للرئيس الروسي "إن شرط دفع ثمن الغاز بالروبل ليس ابتزازا، إذ أن روسيا تظل موردا موثوقا لموارد الطاقة".

وأشار بيسكوف إلى أن السبب وراء التحول في مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل "هو الخطوات غير الودية ضد روسيا حيث تمت سرقة قدر كبير من الاحتياطيات الروسية". وأضاف "لا شيء يتغير بحكم الأمر الواقع بالنسبة لمشتري الغاز الروسي عند التحول إلى السداد بالعملة الروسية، إذ أنهم بحاجة فقط إلى فتح حسابات جديدة ولا يوجد تغيير في الأسعار".

وكان وزير المالية الروسي صرح في وقت سابق بأن "العقوبات الغربية قد طالت نحو 300 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الروسية التي جمدها الغرب".

وعن آلية السداد فإن الشركات الأوروبية ستقوم بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو، فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي، ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".

وأشار "بيسكوف" إلى أنه تم إخطار مشتري الطاقة بشكل مسبق ولفترة كافية بشروط الدفع الجديدة.