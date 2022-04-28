الجزائر: أي تغيير لوجهة الغاز الطبيعي إلى إسبانيا قد يؤدي…

– نقل التلفزيون الجزائري عن وزارة الطاقة قولها يوم الأربعاء إن أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا قد يؤدي إلى فسخ العقد بين شركة الطاقة الوطنية سوناطراك والمشترين الإسبان.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب “تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الاسبانية… تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي”.

وأفاد البيان بأن الشروع في هذه العملية سيجري يوم الأربعاء أو الخميس بحسب الوزيرة.