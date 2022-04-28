الولايات المتحدة تعطي موافقة لمنشأتين للغاز الطبيعي المسال

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– قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، إن الولايات المتحدة أعطت موافقة رسمية لمنشأتين للغاز الطبيعي المسال، يوم الأربعاء، بينما يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة التركيز على صناعة الوقود الأحفوري المحلية.
وأبلغت جرانهولم الصحفيين، في أثناء اجتماع للطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيوجيرزي: “أعطينا للتو موافقة لمنشأتين أخريين للغاز الطبيعي المسال اليوم، رغم أن إحداهما ما زالت قيد التشييد ولن تبدأ التشغيل قبل بعض الوقت والأخرى لم تبدأ بعد.”
ولم تذكر جرانهولم تفاصيل بشأن المنشأتين اللتين حصلتا على الموافقة.
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