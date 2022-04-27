إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وهبوط…

– قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات الوقود.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 692 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل إلى 414.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.

وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 808 آلاف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 107.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 292 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 646 ألف برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا