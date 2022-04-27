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الكويت تلغي شرط التطعيم وفحص كورونا للقادمين من الخارج

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أ ش أ – قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء شـرط التطعيم وفحص “بي سي أر” علـى جميع القادمين من الخارج، بغض النظر عن حالة التحصين، وإلغاء تشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة كورونا، وأن يكون ارتداء الكمامة اختياريا داخل جميع الأماكن وارتداء الكمامة يكون ممن لديهم أعراض مرضية.

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كما وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، على السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين ودون “بي سي أر”.

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وفيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية، قرر المجلس إلغاء فترة الحجر المقررة على مخالطي المصابين بغض النظر عن حالة التحصين مع التزام المخالطين بارتداء الكمامة لمدة 14 يوما من تاريخ آخر مخالطة وعمل فحص “بي سي أر” في حال ظهور أعراض خلال 14 يوما من تاريخ آخر مخالطة.

كما تقرر إلزام المصابين بالعزل الصحي المنزلي 5 أيام من تاريخ الإصابة مع الالتزام بارتداء الكمام 5 أيام تالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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