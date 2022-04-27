- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
– قفز العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي مرتفع في مارس وسط زيادة كبيرة في الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطا على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن عجز تجارة السلع قفز 17.8% إلى 125.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وتسارعت واردات السلع بنسبة 11.5% إلى 294.6 مليار دولار مدفوعة بقفزة بلغت 15% في واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل المنتجات البترولية. وزادت الصادرات 7.2% إلى 169.3 مليار دولار.
وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة فصول متتالية، وهي أطول فترة منذ بداية عام 2016 .
ودفع ذلك بنك جولدمان ساكس إلى تخفيض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل قدره 1.3% من 1.5%، في حين قلص بنك جيه بي مورجان تقديراته إلى وتيرة قدرها 0.7% انخفاضا من 1.1%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري الأمريكي في السلع يسجل مستوى قياسيا مرتفعا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.