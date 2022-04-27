العجز التجاري الأمريكي في السلع يسجل مستوى قياسيا مرتفعا…

– قفز العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي مرتفع في مارس وسط زيادة كبيرة في الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطا على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.

وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن عجز تجارة السلع قفز 17.8% إلى 125.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتسارعت واردات السلع بنسبة 11.5% إلى 294.6 مليار دولار مدفوعة بقفزة بلغت 15% في واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل المنتجات البترولية. وزادت الصادرات 7.2% إلى 169.3 مليار دولار.

وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة فصول متتالية، وهي أطول فترة منذ بداية عام 2016 .

ودفع ذلك بنك جولدمان ساكس إلى تخفيض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل قدره 1.3% من 1.5%، في حين قلص بنك جيه بي مورجان تقديراته إلى وتيرة قدرها 0.7% انخفاضا من 1.1%.