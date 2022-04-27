مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي في السلع يسجل مستوى قياسيا مرتفعا…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

– قفز العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي مرتفع في مارس وسط زيادة كبيرة في الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطا على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.

predco_adv_2021

وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن عجز تجارة السلع قفز 17.8% إلى 125.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

Edita2021

وتسارعت واردات السلع بنسبة 11.5% إلى 294.6 مليار دولار مدفوعة بقفزة بلغت 15% في واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل المنتجات البترولية. وزادت الصادرات 7.2% إلى 169.3 مليار دولار.

hapiSaloun

وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة فصول متتالية، وهي أطول فترة منذ بداية عام 2016 .

FNG2021

ودفع ذلك بنك جولدمان ساكس إلى تخفيض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل قدره 1.3% من 1.5%، في حين قلص بنك جيه بي مورجان تقديراته إلى وتيرة قدرها 0.7% انخفاضا من 1.1%.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري الأمريكي في السلع يسجل مستوى قياسيا مرتفعا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا