مدبولي: الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على وثيقة سياسة ملكية…

دوت الخليج – رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد مدبولي اهتمام مصر بتوسيع القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر، المدير العام للشركة النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالشراكة المتنامية مع شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقات المتجددة، وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، والتي أثمرت عن التوصل مع الشركة إلى التوقيع على إصدار “السندات الخضراء” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ لإعادة تمويل 6 محطات للشركة وشركائها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الجهود المتسارعة من جانب الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى: الحوافز التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالطاقة الخضراء، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، وتفعيل نظام الحوافز غير الضريبية الاضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من مذكرات التفاهم الموقعة مع شركة “سكاتك” وشركائها، في مجال الطاقة المتجددة، معربا عن تطلعه لأن تترجم كل هذه المذكرات إلى مشروعات ملموسة في المستقبل القريب، ومؤكدا دعم الحكومة المتواصل للشركة من أجل الوصول إلى هذه الغاية.

في ذات السياق، ثمّن الدكتور محمد معيط، وزير المالية جهود وتعاون الأطراف المعنية خلال فترة التفاوض على السندات الخضراء، والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق جيد لتمويل السندات الخضراء بشروط جيدة للطرفين.

وأعرب عن تطلعه لأن تكون “نموذجا رائدا للتمويل الأخضر، وميزة إضافية لمصر تشكل عنصر جذب للقطاع الخاص، والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر”.

من ناحيته، تقدم تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة بالشكر للحكومة المصرية للوصول إلى هذا الاتفاق الذي بموجبه سيتم إصدار سندات خضراء بقيمة نحو 335 مليون دولار لإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لها في بنبان.

ولفت إلى أن هذا الطرح يعد الهيكل المالي الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

وأكد بيلسكوج أن شركة سكاتك ستعمل جاهدة وبسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، بما في ذلك توطين الصناعة.

وأشار إلى أنها تحرص على أن تكون في صدارة الشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

من جانبها، أعربت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، عن تقديرها للدعم المقدم لشركة سكاتك وشركائها لتنفيذ مشروعات في مصر في مجالات توليد الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما يخص السندات الخضراء، التي تعد “نموذجا رائدا في الأسواق الناشئة، يمكن إبرازه خلال رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27”.