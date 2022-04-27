الاتحاد الأوروبي ينصح الدول الأعضاء بألا تدفع بالروبل لشراء…

– قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون يوم الأربعاء إن المفوضية الأوروبية تنصح دول الاتحاد الأوروبي بأن تتمسك بعملتي اليورو أو الدولار في عقودها القائمة للغاز مع روسيا وألا تدفع بالروبل لشراء الغاز. وقالت سيمسون أثناء اجتماع للطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “هناك توجيه واضح إلى الشركات للالتزام بالعقود القائمة وألا توافق على مدفوعات بالروبل”.

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