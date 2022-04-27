وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية في إجازة عيد الفطر…

إسلام سالم – قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية، التابعة للوزارة، ‏ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر؛ لتوفير احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

ووجه ‏المصيلحي الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية، وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر من كحك، وبسكوت، ورنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%، بحسب بيان صحفي مساء اليوم.

وتلقى وزير ‏التموين تقريرا من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، وأفاد التقرير بأن شركتي ‏الجملة المصرية العامة ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يوميا خلال إجازة عيد الفطر لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع.

كما أشار التقرير إلى فتح جميع فروع الجملة اعتبارا من يوم الجمعة، ‏الموافق 6 مايو، وفتح مقار إدارات البيع، مؤكدا أن كل شركة ستشكل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن أيضا.

وفي سياق قريب، أوضح وزير التموين أن المخابز ستعاود فتح أابوابها أمام المواطنين اعتبارا من أول أيام العيد مواعيد العمل السابقة لشهر رمضان.

وأشار إلى صرف 3 أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصا من الوزارة على توافر كل أحتياجات ‏المواطنين من الخبز المدعم.‏

ووجه المصيلحي بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وأخرى عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يوميا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط الخاصة بالبيع.

وكان ‏وزير التموين قد أكد أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الأقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الأقماح ‏من الموردين والمزارعين.