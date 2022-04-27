انت الان تتابع خبر اسعار الذهب في عمان تحقق هبوط حاد لأول مرة لهذا السبب المفاجئ ويصل لهذا الحد في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان انخفاضا حادا، حيث شهدت التعاملات اليوم هبوط غير متوقع في أسعار الذهب بسلطنة عمان، خصوصا وأن الدولار انخفض اليوم عالمياً، لذا فإن هذا الهبوط مربك للأوساط الاقتصادية.

لذا سوف نقوم بالتقديم لكم سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان 27 ابريل 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي بجميع أشكاله المتعارف عليها بالسوق المحلي العماني بالتفصيل، فتابعونا.

سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان 27 ابريل 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي

فكلما هبط سعر الذهب كلما زادت رغبة المستهلكين على الشراء والتخزين للمعدن النفيس، وإيماناً منا بأهمية متابعة أسعار الذهب تفصيلاً نقدم لكم أسعاره اليوم فيما يلي:

أسعار جرام الذهب اليوم

ذهب عيار 24 قيراط

23.93 ريال 62.11 دولار

ذهب عيار 22 قيراط

21.94 ريال

56.94 دولار ذهب عيار 21 قيراط

20.94 ريال

54.35 دولار

ذهب عيار 18 قيراط

17.95 ريال 46.59 دولار

سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سلطنة عمان 27 ابريل 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي الذهب الاقتصادي له جمهوره الخاص بالسوق المحلي بسلطنة عمان، ولمن لا يعرف المقصود بالذهب الاقتصادي فهو يتمثل في الذهب عيار 14 قيراط، والذهب عيار 12 قيراط، وإليكم سعره تفصيلاً:

أسعار جرام الذهب اليوم

ذهب عيار 14 قيراط

13.96 ريال 36.23 دولار

ذهب عيار 12 قيراط

11.97 ريال 31.06 دولار

سعر أوقية الذهب وكيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان 27 ابريل 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي رغم توقع الكثير من الخبراء ارتفاع كلاً من أوقية الذهب وكيلو الذهب بعد هبوط الدولار اليوم، إلا أن كلاهما قد انخفض، وإليكم أسعارهم:

أسعار أوقية الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب

744.36 ريال 1,931.96 دولار

سعر كيلو الذهب

23,931.71 ريال 62,113.91 دولار

سعر جنية الذهب اليوم في سلطنة عمان 27 ابريل 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي

كما هبط سعر جنية الذهب اليوم في افتتاحية التعاملات بخلاف المتوقع ليسجل:

أسعار جنية الذهب اليوم

جنية ذهب عيار 21

167.52 ريال أي 434.80 دولار

وختاماً فقد رصدنا لكم سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان 27 ابريل 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالتفصيل بعد ان هبط، نرجو أن نكون قد افدناكم، تابعونا من أجل كل جديد.