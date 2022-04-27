الحكومة توافق على تأسيس شركة لتشغيل وإدارة محطات شحن…

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ.

ويوكل إلى الشركة أيضا العمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة في حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التي ستتولي الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.