مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل لنهاية…

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022.

وأوضح المجلس أن القرار يسري لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء في 30/4/2022.