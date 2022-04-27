مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل لنهاية…

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022.
وأوضح المجلس أن القرار يسري لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء في 30/4/2022.
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