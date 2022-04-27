انت الان تتابع خبر 2896 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2896 طنا، منها 2234 طنا خضار و 443 طنا فواكه و217 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 و 40 قرشا، والبصل الناشف بين20 و 35 قرشا، والبطاطا بين 35 و 60 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 25 و 30 قرشا، والخيار بين 20 و 40 قرشا، والزهرة بين 10 و 20 قرشا، والكوسا بين 20 و 35 قرشا، والليمون بين 100 و 200 قرش، والموز البلدي بين 50 و 75 قرشا.