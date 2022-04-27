جازبروم توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا حتى دفع…

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العربية نت _ أعلنت شركة جازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.
من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، أن بلاده تسدد الاستحقاقات لروسيا وفق العقود المبرمة، لافتا إلى ضمان إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف نيكولوف أن بلغاريا دفعت ثمن الغاز لشهر أبريل، معتبرا وقف الإمدادات خرق للعقد.
وذكر الوزير البلغاري أن “طريقة الدفع بالروبل التي تطالب بها روسيا تمثل تهديدا لنا”.
وقال نيكولوف: “ننتظر موقفا من الاتحاد الأوروبي من قرار جازبروم وقف إمدادات الغاز”.
من جانبها، اعتبرت بريطانيا أن وقف روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا يجعلها “دولة مارقة اقتصاديا”.
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