مال وأعمال

378 مليون جنيه صافي أرباح القابضة للأدوية عن العام المالي…

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اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021.

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وعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، خلال الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2021، لتظهر تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 5.6 مليار جنيه وصافي ربح بحوالي 378 مليون جنيه.

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كما تم استعراض مراحل التطوير المخططة والفعلية بالشركات التابعة لتحقيق متطلبات GMP (ممارسات التصنيع الجيد)، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية مارس 2022 بإجمالي حوالي 381 مليون جنيه، ومن المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروع التحول الرقمي، تم الانتهاء من تركيب برنامج ERP في شركتي المرحلة الأولى (سيد ، النيل)، ويجري حاليًا التشغيل الفعلي، والتجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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