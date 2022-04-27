378 مليون جنيه صافي أرباح القابضة للأدوية عن العام المالي…

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021.

وعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، خلال الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2021، لتظهر تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 5.6 مليار جنيه وصافي ربح بحوالي 378 مليون جنيه.

كما تم استعراض مراحل التطوير المخططة والفعلية بالشركات التابعة لتحقيق متطلبات GMP (ممارسات التصنيع الجيد)، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية مارس 2022 بإجمالي حوالي 381 مليون جنيه، ومن المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروع التحول الرقمي، تم الانتهاء من تركيب برنامج ERP في شركتي المرحلة الأولى (سيد ، النيل)، ويجري حاليًا التشغيل الفعلي، والتجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.